Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча Лиги Европы «Виктория» — «Панатинаикос»
Накануне состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались чешская «Виктория» Пльзень и греческий «Панатинаикос». Игра прошла на стадионе «Дусан Арена» в городе Пльзень (Чехия). В качестве главного арбитра выступил Донатас Румшас из Ливты. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказался «Панатинаикос».
Лига Европы . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 20:45 МСК
Виктория Пльзень
Пльзень, Чехия
Окончен
1 : 1
3 : 4
Панатинаикос
Афины, Греция
0:1 Tetteh – 9' 1:1 Спачил – 62'
Удаления: нет / Эрнандес – 105'
Видеообзор матча «Виктория» Пльзень — «Панатинаикос»:
Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
«Виктория» вылетела из Лиги Европы, а «Панатинаикос» вышел в 1/8 финала турнира.
Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.
