Драматичная серия пенальти — в видеообзоре матча Лиги Европы «Виктория» — «Панатинаикос»

Накануне состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы сезона-2025/2026, в котором встречались чешская «Виктория» Пльзень и греческий «Панатинаикос». Игра прошла на стадионе «Дусан Арена» в городе Пльзень (Чехия). В качестве главного арбитра выступил Донатас Румшас из Ливты. Основное время встречи завершилось вничью — 1:1. В серии пенальти сильнее оказался «Панатинаикос».

Видеообзор матча «Виктория» Пльзень — «Панатинаикос»:

Права на трансляции Лиги Европы в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

«Виктория» вылетела из Лиги Европы, а «Панатинаикос» вышел в 1/8 финала турнира.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги Европы пройдёт на стадионе «Бешикташ» в Стамбуле. Решающий матч соревнования состоится 20 мая 2026 года.