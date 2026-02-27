Непомнящий: не думаю, что Никарагуа — соперник, о котором можно мечтать сборной России

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал информацию, что сборная России сыграет с Никарагуа. Сегодня, 27 февраля, РФС объявил, что россияне проведут товарищеский матч с Никарагуа в конце марта в Краснодаре.

«Для меня новость, что сыграем с Никарагуа. Не думаю, что это соперник, о котором можно мечтать. Не знаю, что эта команда из себя представляет. Никогда не встречал их ни на чемпионатах мира, ни в Африке, да нигде. Меня это смущает. Очевидно, что не с кем больше играть», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.