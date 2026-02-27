Скидки
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча Лиги конференций «Кристал Пэлас» — «Зриньски»

Комментарии

Накануне состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026, в котором встречались «Кристал Пэлас» (Англия) и «Зриньски» (Босния и Герцеговина). Игра проходила на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. Матч закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Лига конференций . Стыковые матчи. 2-й матч
26 февраля 2026, четверг. 23:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Окончен
2 : 0
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
1:0 Лакруа – 36'     2:0 Гессан – 90+3'    

Видеообзор матча:

Права на трансляции Лиги конференций в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

На 36-й минуте гол забил защитник «Кристал Пэлас» Максанс Лакруа. В компенсированное ко второму тайму время полузащитник Эванн Гессан укрепил преимущество «орлов».

В первом матче команды сыграли вничью — 1:1. Благодаря победе со счётом 2:0 в ответной встрече английский клуб вышел в 1/8 финала Лиги конференций.

Календарь плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Лиги конференций сезона-2025/2026
