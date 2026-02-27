Бубнов ответил, навяжет ли кто-то «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли какая-либо из московских команд навязать «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в Мир РПЛ. Перед 19-м туром чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, а «Зенит» занимает второе место. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

— На ваш взгляд, Александр Викторович, вот глядя на первую тройку, включая ещё, наверное, ЦСКА, кто-то из московских команд ввяжется в борьбу [за чемпионство] или всё будет решаться в паре «Краснодар» — «Зенит»?

— Я думаю, что ЦСКА в тройку должен входить. Но максимум, чего они добьются, — это второе место. Максимум.

— Обойдут «Локомотив»?

— Да, обойдут «Локомотив», а за первое место будут бороться «Краснодар» и «Зенит». И если ЦСКА займёт второе место, то, значит, или «Зенит», или «Краснодар» опустятся до второго места, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».