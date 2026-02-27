Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бубнов ответил, навяжет ли кто-то «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ

Бубнов ответил, навяжет ли кто-то «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, может ли какая-либо из московских команд навязать «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в Мир РПЛ. Перед 19-м туром чемпионата России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, а «Зенит» занимает второе место. Тройку лидеров замыкает «Локомотив».

— На ваш взгляд, Александр Викторович, вот глядя на первую тройку, включая ещё, наверное, ЦСКА, кто-то из московских команд ввяжется в борьбу [за чемпионство] или всё будет решаться в паре «Краснодар» — «Зенит»?
— Я думаю, что ЦСКА в тройку должен входить. Но максимум, чего они добьются, — это второе место. Максимум.

— Обойдут «Локомотив»?
— Да, обойдут «Локомотив», а за первое место будут бороться «Краснодар» и «Зенит». И если ЦСКА займёт второе место, то, значит, или «Зенит», или «Краснодар» опустятся до второго места, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Материалы по теме
Александр Бубнов поделился инсайдом о будущем Михаила Галактионова в «Локомотиве»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android