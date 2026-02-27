«Первый год горевали, но уже отболело». Судья Карасёв объяснил спад в своей работе

Арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Сергей Карасёв объяснил спад в своей работе в прошлом сезоне. Тогда судью, который ранее считался лучшим в России, стали много критиковать за ошибки и спорные решения.

«Жизнь сейчас такая сложная во всех сферах, что планировать что-то тяжело. Поэтому загадывать наперёд не буду, но, конечно, хотелось бы ещё посудить какое-то время. Силы и желание есть. Когда топ-арбитр, который котировался в Европе, допускает ошибки в России, все его начинают критиковать. Спрашивать по гамбургскому счёту — это правильно, но причиной этих ошибок почему-то постоянно называют отсутствие еврокубков. Логика у людей простая: нет еврокубков — нет мотивации. А если у Карасёва нет мотивации, он допускает ошибки и, значит, ему надо заканчивать.

Абсолютно не в этом дело. Первый год после отстранения мы, естественно, погоревали. Надеялись, что ситуация выправится. Потом прошёл ещё год, и ещё — уже четыре. Всё отболело. Просто были объективные причины у меня. Все мы живые люди. У меня тоже многое в жизни происходило — я просто не хочу рассказывать. Сейчас я себя чувствую хорошо и нормативы сдал нормально. Травм, тьфу-тьфу, нет, а дальше — как получается», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.