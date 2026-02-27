Скидки
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов определил основную задачу «Спартака» в этом сезоне

Александр Бубнов определил основную задачу «Спартака» в этом сезоне
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов определил основную задачу московского «Спартака» в нынешнем сезоне. Красно-белые продолжают сражаться за Фонбет Кубок России, а в турнирной таблице Мир РПЛ занимают шестое место.

— Позиции «Спартака» как вам? Реально ли «Спартаку» будет попробовать зацепиться за… Ну, за призовую тройку сложно будет, всё-таки восемь очков от «Локомотива». Или всё-таки у «Спартака» приоритетная задача — выстроить игру при Карседо и попробовать побороться за Кубок?
— Ну, за Кубок — само собой разумеющееся. Но сейчас для «Спартака» задача номер один — это «Балтику» обойти, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Бубнов ответил, навяжет ли кто-то «Краснодару» и «Зениту» борьбу за чемпионство в РПЛ
