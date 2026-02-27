Сборная России объявила второго соперника на март 2026 года

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге. Игра состоится 31 марта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу (1:1), а также уступили Чили (0:2).

Ранее сегодня стало известно, что в марте Россия также сыграет с командой Никарагуа.