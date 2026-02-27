Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная России объявила второго соперника на март 2026 года

Сборная России объявила второго соперника на март 2026 года
Комментарии

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила, что сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Мали в Санкт-Петербурге. Игра состоится 31 марта. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:00 мск.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с национальной командой Перу (1:1), а также уступили Чили (0:2).

Ранее сегодня стало известно, что в марте Россия также сыграет с командой Никарагуа.

Материалы по теме
Непомнящий: не думаю, что Никарагуа — соперник, о котором можно мечтать сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android