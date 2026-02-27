Скидки
Футбол

Алексей Березуцкий высказался об эмоциональных матчах «Краснодара» и ЦСКА

Алексей Березуцкий высказался об эмоциональных матчах «Краснодара» и ЦСКА
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА Алексей Березуцкий высказался об эмоциональных матчах «Краснодара» с армейцами. В этом сезоне Мир РПЛ «быки» сыграли с красно-синими два матча: в 7-м туре была зафиксирована ничья, а в 18-м «Краснодар» одержал победу — 3:2.

— Кажется, что в последнее время в РПЛ появилось новое принципиальное соперничество: ЦСКА — «Краснодар» — много стычек и удалений. С чем это связываете?
— Это футбол, эмоции. Думаю, у всех появились новые принципиальные матчи, дерби. У «Зенита» с «Краснодаром», и у «Динамо», и у «Спартака», и у «Локомотива». Это нормальная история, — сказал Березуцкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

