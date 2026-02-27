Скидки
Тихонов: «Спартаку» надо побеждать «Сочи» и «Акрон», чтобы приблизиться к серьёзным местам

Комментарии

Ветеран «Спартака» Андрей Тихонов высказался о турнирных амбициях красно-белых в нынешнем сезоне Мир РПЛ.

«В РПЛ осталось не так много игр. Всё будет зависеть от старта сезона. Допустим, у «Спартака» сначала «Сочи» и «Акрон». Не умаляю достоинств этих команд, но это ни «Зенит», ни «Динамо», ни ЦСКА. Эти команды можно и нужно проходить «Спартаку», если те амбиции, которые заявлены, сопоставимы с результатами, которые они хотят получить. Нужно обыгрывать «Сочи» и «Акрон», чтобы приблизиться и пытаться занять серьёзные места. Всё будет зависеть от первых трёх матчей», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Новости. Футбол
