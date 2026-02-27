Скидки
«Зенит» — чемпион!» Глава «Газпрома» поздравил Сергея Семака с юбилеем

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер поздравил главного тренера «Зенита» Сергея Семака с днём рождения. Сегодня, 27 февраля, специалист празднует 50-летний юбилей.

«Уважаемый Сергей Богданович! От всей души поздравляю Вас с юбилеем. 50 лет – это знаковый рубеж, когда можно подводить итоги и ставить цели на будущее.

Если ёмко об итогах: два чемпионства «Зенита» – когда Вы были игроком, ещё одно – когда входили в тренерский штаб, и шесть чемпионств подряд – когда стали главным тренером. В каждой золотой звезде на эмблеме клуба есть Ваш огромный личный вклад. Результат более чем убедительный!

Что касается будущего, то впереди ещё много амбициозных целей и задач. Сергей Богданович, желаю Вам долгих лет на посту главного тренера «Зенита»! Новых успехов, новых побед!

И продолжим работу! «Зенит» – Чемпион!» — приводит слова Миллера пресс-служба сине-бело-голубых.

