Экс-тренер «Кайсериспора»: рад был поработать с Чаловым и Макаровым — они топ-футболисты

Бывший тренер турецкого «Кайсериспора» Радомир Джалович поделился впечатлениями от совместной работы с российскими футболистами — Фёдором Чаловым и Денисом Макаровым. Он высоко оценил российских игроков, заявив, что Чалов и Макаров могут перейти в большие европейские клубы.

«Я был рад поработать с Чаловым и Макаровым. Они топ-футболисты и топ-личности. Думаю, они могут сделать шаг вперёд и перейти в большие клубы Европы, если будут здоровы. А что касается моего увольнения из клуба — долгая история с советом директоров», — сказал Джалович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.