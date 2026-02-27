Скидки
Главная Футбол Новости

«Урал» объявил об уходе полузащитника

«Урал» объявил об уходе полузащитника
Комментарии

Пресс-служба «Урала» объявила об уходе из команды 22-летнего атакующего полузащитника Максима Сергеева. Хавбек перешёл в тамбовский «Спартак».

«Максим Сергеев покидает ФК «Урал». Футболист продолжит карьеру в «Спартаке» (Тамбов). Максим пополнил состав «Урала-2» в феврале 2024 года. В составе дубля на его счету четыре гола и 10 голевых передач за 45 матчей Леон Второй лиги Б. За главную команду футболист провёл две игры в Лиге Pari. Удачи, Макс!» — сказано в сообщении пресс-службы «Урала», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день «Урал» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги.

