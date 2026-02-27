Валерий Непомнящий назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворитов в борьбе за чемпионство Мир РПЛ. Перед 19-м туром лидирует в чемпионате России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».

«Футбол — всегда интрига. Жёсткая борьба на всех ступенях турнирной таблицы. За золото будут бороться до конца. «Краснодар» стабилен, «Зенит» хорошо укрепился. Ну и ЦСКА приобрели хороших игроков. Это три лидера, не могу назвать кого-то из них однозначным лидером. «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — не конкуренты этим трём командам», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.