Футбол

Валерий Непомнящий назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ

Валерий Непомнящий назвал фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал фаворитов в борьбе за чемпионство Мир РПЛ. Перед 19-м туром лидирует в чемпионате России «Краснодар». На втором месте находится «Зенит».

«Футбол — всегда интрига. Жёсткая борьба на всех ступенях турнирной таблицы. За золото будут бороться до конца. «Краснодар» стабилен, «Зенит» хорошо укрепился. Ну и ЦСКА приобрели хороших игроков. Это три лидера, не могу назвать кого-то из них однозначным лидером. «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» — не конкуренты этим трём командам», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Непомнящий: не думаю, что Никарагуа — соперник, о котором можно мечтать сборной России
