Судья Карасёв сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, как происходят назначения российских судей на матчи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте. Также он дал оценку уровня Мир РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии. По его мнению, топ-6 саудовских клубов могли бы быть конкурентоспособными в России.

«Пожелания исходят от принимающей стороны, а до нас их уже доносит Милорад. Мы, в свою очередь, очень рады и благодарны за любую возможность выезжать на международные матчи — как раньше на Лигу чемпионов, Лигу Европы. Какие-то страны Ближнего Востока часто иностранцев зовут, какие-то — реже. В Саудовской Аравии сейчас стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за местной лигой — интересно. Местные игроки тянутся за приезжими звёздами, и команды показывают футбол, близкий к европейскому. Думаю, первая шестёрка саудовских клубов и в РПЛ была бы конкурентоспособна», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.