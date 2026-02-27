Скидки
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Судья Карасёв сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии

Судья Карасёв сравнил уровень чемпионатов России и Саудовской Аравии
Комментарии

Арбитр Сергей Карасёв рассказал, как происходят назначения российских судей на матчи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейте. Также он дал оценку уровня Мир РПЛ и чемпионата Саудовской Аравии. По его мнению, топ-6 саудовских клубов могли бы быть конкурентоспособными в России.

«Пожелания исходят от принимающей стороны, а до нас их уже доносит Милорад. Мы, в свою очередь, очень рады и благодарны за любую возможность выезжать на международные матчи — как раньше на Лигу чемпионов, Лигу Европы. Какие-то страны Ближнего Востока часто иностранцев зовут, какие-то — реже. В Саудовской Аравии сейчас стали больше доверять своим кадрам. Я слежу за местной лигой — интересно. Местные игроки тянутся за приезжими звёздами, и команды показывают футбол, близкий к европейскому. Думаю, первая шестёрка саудовских клубов и в РПЛ была бы конкурентоспособна», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«И тут в голове стрельнуло: хрен я вам своё место отдам!» Начистоту с судьёй Карасёвым
«И тут в голове стрельнуло: хрен я вам своё место отдам!» Начистоту с судьёй Карасёвым
