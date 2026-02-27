Самый опытный арбитр РПЛ Карасёв раскрыл свою мотивацию судить дальше

Арбитр Сергей Карасёв, работающий на уровне Мир РПЛ уже 15 лет, раскрыл свою мотивацию работать дальше.

«Я просто люблю это дело, и ничто другое у меня не получается лучше, чем судейство. Если я где-то что-то посудил — наверное, я умею. Если взять европейскую карьеру, действительно, я много где побывал. Но прямо суперсобытий, топ-топ-матчей в ней было не так уж и много. Финал Лиги чемпионов я не судил, Лиги Европы или Лиги конференций — тоже. Из финалов был только Суперкубок УЕФА. У нас его любят называть выставочным матчем, но для меня это большое событие было. Поэтому мотивация у меня простая: пока есть силы и здоровье, я хочу этим заниматься, а когда это закончится — не знаю», — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.