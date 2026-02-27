Скидки
Футбол

Карасёв: с появлением VAR появился шанс, что тебя спасёт твой товарищ у монитора



Известный российский арбитр Сергей Карасёв высказался о стрессовой составляющей своей профессии.

— Работа судьи кажется гораздо более стрессовой, чем футболиста. Есть такое?
— Глобально, наверное, да. Редко тренер начинает прилюдно критиковать своих игроков за то, что они не реализовали три стопроцентных момента. Они рассуждают так: «Всё бывает, нельзя же портить микроклимат в коллективе, в этой игре не забил — забьёт в следующей». А у судьи каждая игра — решающая. Это ещё хорошо, что сейчас VAR есть. А если бы не было? Иногда всё на волоске висит. Футбол давно превратился в большой бизнес. Очень много на кону стоит, люди бьются за титулы и свои контракты. Для арбитра любая игра может стать по большому счёту последней — в зависимости от ошибки. Ещё 5-7 лет назад футбол снимали не так чётко, не было такого количества камер. Когда сегодня матч показывается с 25 камер, ошибка судьи по-любому вскроется. Представляете, что бы было без VAR? Видеоарбитр эти ошибки подчищает и тем самым продлевает карьеру судей. Работа у нас в любом случае стрессовая, но с VAR появился своего рода запасной парашют. Есть шанс, что тебя спасёт твой товарищ у монитора.

Раньше так пристально судейские погрешности не рассматривали. А сейчас даже аут скрупулёзно разбирают, если через несколько передач после него забили гол. Не пенальти, не штрафной, не красную карточку — обычный аут! Ещё несколько лет назад такого представить невозможно было — так всё поменялось. Футболист не забил сегодня — забьёт через неделю, если не травмирован. А у судьи следующей игры после ошибки может просто не быть, или будет, но нескоро. В этом разница между нами, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

