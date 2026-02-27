Карасёв: ни разу не слышал по ТВ: «Как классно отсудил!» А ошибся — разнесут в пух и прах

Известный российский арбитр Сергей Карасёв высказался о психологическом давлении и критике в судейской профессии.

— Как вы справляетесь с напряжением, давлением?

— С годами иммунитет вырабатывается. В молодости очень сильно переживаешь из-за любого нюанса. Основная проблема — как после ошибки и паузы выйти на следующий матч, справиться с этим внутренним давлением. Три недели ты поддерживаешь практику только в юношеских соревнованиях и сам себя накручиваешь, давишь. А если боишься совершить ошибку, она неизбежно случится. Опытные судьи советовали выбросить всё из головы, но никто не объяснял — как. У каждого свои рычаги и инструменты, чтобы справиться с этим и на следующую игру выйти свободным. Если ближайший матч пройдёшь хорошо — чувствуешь внутренний подъём. А та ошибка откладывается где-то в файле головного мозга и больше не повторяется. Лучше эти шишки, конечно, набивать внизу. В РПЛ делать это никто не даст. Я, например, шёл до Премьер-Лиги 13 лет, а кто-то — 10, 15. Кто-то вообще не дошёл. Мы все шишки набивали в низших лигах. Справлялись — шли дальше. Когда приходишь наверх с таким багажом — уже проще. Организм будто сам тебя уже ведёт по игре: где встать, куда побежать, как поступить в том или ином эпизоде.

А сегодня медиапространство открыто, информации стало много. Все всё читают. Порой мнения даже далёких от судейства людей тебя морально придавливают. Даже если классно отработал, никто тебя гладить по голове не будет. Ни разу не слышал по телевизору: «Как классно отсудил!» Нет, всегда чего-то находят. А если ошибся — просто в пух и прах разнесут! Судьи это смотрят, читают блогеров, которые свисток в руках ни разу не держали, а если и держали, то на низком-низком уровне. Эти люди знать не могут, как справляться с давлением, — ведь они даже в Первой лиге не были. Но их читают специалисты, сами арбитры. Ладно обычные болельщики, но судьям этого не надо делать. Допустил ошибку — обсуди с коллегами, с которыми в хороших отношениях, руководством, но ни в коем случае ничего не читай и не смотри. Просто выкинь всё лишнее из головы. Это самый классный способ отключиться. Прошла неделя, всё устаканилось — вперёд, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.