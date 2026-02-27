Скидки
Главная Футбол Новости

«Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Неман»

«Локомотив» объявил о переходе нападающего в «Неман»
Комментарии

Пресс-служба «Локомотива» объявила, что нападающий команды Дмитрий Радиковский перешёл в белорусский клуб «Неман» на правах аренды до конца текущего календарного года.

«Дмитрий Радиковский — в «Немане». 20-летний нападающий «Локомотива» продолжит карьеру в белорусском клубе из Гродно на правах аренды. Соглашение рассчитано до 10 декабря 2026 года. Последний год форвард провёл в аренде другой команды из Беларуси — в «Витебске». Удачи Диме в новом клубе, отсутствия травм и как можно больше игровой практики», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Перед 19-м туром Мир РПЛ железнодорожники занимают третье место в турнирной таблице.

