Сергей Карасёв: все футболисты хотят поиграть в Лиге чемпионов, а мы — посудить

Арбитр Мир РПЛ Сергей Карасёв высказался о влиянии международного отстранения на судей. Он признался, что арбитры, как и футболисты, хотят работать на международном уровне, особенно в Лиге чемпионов.

— Примерно понятно, как международная изоляция влияет на футболистов. Какие минусы она влечёт для судей, помимо интересных командировок?

— Многие футболисты хотят поехать поиграть в топовых чемпионатах — так же и судье хочется попробовать себя на другом уровне. Лига чемпионов — это самый топ, который вообще может быть в мире. Поэтому все и стремятся туда, чтобы почувствовать этот уровень, посудить звёздных футболистов. Иной раз смотришь матч по телевизору и думаешь: а я бы смог подстроиться к этим скоростям, быстроте принятия решений? Футболисты хотят там поиграть, а мы — посудить. А если ты уже там был, естественно, хочется, чтобы эта история не прерывалась и продолжалась. Я Лигу чемпионов готов хоть каждый день судить. Сейчас, правда, формат поменялся. Я больше к старой системе привык, с группами, но и новая интересна. Каждый матч такого ранга — это новый вызов и мотивация. Потому что в ФИФА ты тоже не сразу получаешь топ-игры — до них ещё нужно подняться, заслужить, — рассказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.