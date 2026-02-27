Скидки
Футбол

Руслан Пименов поделился ожиданиями от возобновления сезона РПЛ

Комментарии

Известный российский экс-футболист Руслан Пименов поделился ожиданиями от возобновления сезона Мир РПЛ.

— Наконец-то РПЛ возвращается. Интрига будет очень серьёзная и наверху, и внизу. Давно такого не ощущал, чтобы четыре команды боролись за первое место, а пять — борются за выживание. Одного фаворита РПЛ тяжело назвать. ЦСКА сильно усилился и по игре в порядке. «Зенит» вроде бы неплохо и усилился. «Краснодар» — действующий чемпион. У «Локомотива» шансов поменьше.

— Получается, что «Балтику» не учитываете?
— Не учитываю. У них уже произошли трансферные потери. «Балтика» у нас пока не «Краснодар», ЦСКА, «Зенит» и «Локомотив». Топ-клубы могут позволить себе иметь 20 человек равных. А «Балтика» усечена в этом плане. И это нормально.

— В сказку «Балтики» вы не верите?
— Она и так произошла вплоть до нового года. «Балтика» идёт наверху. Мы все ждали, когда они начнут сыпаться. Физика закончится, но она не закончилась. Это удивило! — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

