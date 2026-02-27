«Реф, почему так?» Сергей Карасёв вспомнил пересечения с Роналду и Месси

Российский арбитр Сергей Карасёв поделился воспоминаниями о пересечениях на футбольном поле с легендарными игроками — Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

— Случались интересные пересечения, диалоги со звёздами масштаба Месси?

— Нет, эти люди настолько профессиональны, что на судей не отвлекаются — в футбол играют. Долгих диалогов точно нет. С Роналду как раз в Аравии год назад пересекались. Даже сейчас, за 40, он спокойно подходит: «Реф, а почему так?» Я объяснил. Он: «Всё, нет вопросов». Я заметил: чем выше уровень, тем меньше «ля-ля». Люди умеют играть в футбол и делают это хорошо — зачем им размениваться на разговоры? Когда у футболистов более низкого уровня что-то не получается, начинается говорильня. Пытаются нивелировать свои проблемы за счёт каких-то внешних факторов. А какие могут быть факторы? До болельщиков на трибунах не докричаться. Вот есть судья рядом — давай-ка лучше ему всё выскажу, выпущу пар на этого человека, который тут мешается под ногами. От опытных футболистов, звёзд я никогда ничего подобного не слышал, — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.