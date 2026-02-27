Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Нужно удалять, а я карточки забыл!» Судья Карасёв — о самом большом курьёзе в карьере

Комментарии

Российский арбитр Сергей Карасёв рассказал о самом курьёзном моменте за всю судейскую карьеру.

— Наверное, у каждого судьи есть матч, который спустя годы смешно вспоминать. У вас это игра…
— «Динамо» — «Анжи», год 2012-й, наверное. Там нужно было удалять человека, я в нагрудный карман потянулся, а карточек-то и нет. Забыл в раздевалке! Меня прямо холодный пот прошиб. Резервный в наушник говорит: «Я тебе сейчас их принесу». Я понимаю, что это будет вообще цирк. И тут осенило: у меня же запасные карточки всю жизнь лежат в заднем кармане шорт! Андрей Дмитриевич Будогосский, царство небесное, в школе молодого арбитра наставлял нас: «Два комплекта карточек, два свистка — всего должно быть по паре, на всякий случай». Я этот совет хорошо запомнил — и тут он меня спас. А не будь у меня запасной красной — до сих пор ржали бы (улыбается), — сказал Карасёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

