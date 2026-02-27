Гершкович: хочу, чтобы «Динамо» продвинулось как можно выше в борьбе за Кубок России

Чемпион СССР по футболу, член консультативного совета московского «Динамо» Михаил Гершкович поделился ожиданиями от выступлений бело-голубых во второй части текущего сезона. «Динамо» продолжает борьбу за Фонбет Кубок России, а в турнирной таблице Мир РПЛ занимает 10-е место, набрав 21 очко.

«Динамо» могу только пожелать удачи! Команда мне небезразлична. Очень симпатизирую коллективу. Хочу, чтобы они продвинулись как можно выше, прежде всего в борьбе за Кубок России. Но как будет, время покажет. Всё будет зависеть от подготовки зимой», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.