Илья Геркус: ЦСКА амбициозно провёл трансферную кампанию

Российский предприниматель и спортивный менеджер, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА. В частности, армейцы подписали нападающего Лусиано Гонду, хавбека Дмитрия Баринова и защитника Матеуса Рейса.

«Ничего не изменилось в плане гонки — «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. У последних больше всего амбиций. Команда амбициозно провела трансферную кампанию. Посмотрим, что из этого выйдет. На бумаге всё выглядит красиво, но впереди сложная игра. Если заберут очки, то молодцы, будут претендовать на чемпионство. «Зенит» тоже хорошо провёл трансферную кампанию. Ну и «Краснодар» никто не списывает со счетов. На периферии же «Локомотив», на совсем дальней — «Спартак», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.