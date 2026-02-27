Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Геркус: ЦСКА амбициозно провёл трансферную кампанию

Илья Геркус: ЦСКА амбициозно провёл трансферную кампанию
Комментарии

Российский предприниматель и спортивный менеджер, бывший президент «Локомотива» Илья Геркус оценил зимнюю трансферную кампанию ЦСКА. В частности, армейцы подписали нападающего Лусиано Гонду, хавбека Дмитрия Баринова и защитника Матеуса Рейса.

«Ничего не изменилось в плане гонки — «Зенит», «Краснодар» и ЦСКА. У последних больше всего амбиций. Команда амбициозно провела трансферную кампанию. Посмотрим, что из этого выйдет. На бумаге всё выглядит красиво, но впереди сложная игра. Если заберут очки, то молодцы, будут претендовать на чемпионство. «Зенит» тоже хорошо провёл трансферную кампанию. Ну и «Краснодар» никто не списывает со счетов. На периферии же «Локомотив», на совсем дальней — «Спартак», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Материалы по теме
Илья Геркус ответил, есть ли минусы у голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android