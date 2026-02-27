Геркус: Никарагуа — ребята попроще, чем Перу или Чили, но лучше играть, чем нет

Бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию, что сборная России сыграет с Никарагуа. Сегодня, 27 февраля, РФС объявил, что россияне проведут товарищеский матч с Никарагуа в конце марта в Краснодаре.

«Как понимаю, сейчас всё не так просто. Все готовятся к чемпионату мира, кто отобрался. У всех есть соперники. Никарагуа — не самый именитый соперник в мире. Лучше так, чем никак. Наверное, лучше играть, чем нет. Но это более простой матч. Это не Перу или Чили. Никарагуа — ребята попроще», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.