«Без шансов». Радимов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо, а также оценил турнирные перспективы красно-белых.

— То, что есть сейчас в распоряжении Карседо, — это игроки на 80 миллионов, которых купили за последний год. По сравнению с этими цифрами даже «Зенит» и ЦСКА выглядят очень экономными. Полагаю, что «Спартак» когда-то должен был понять, что нужно найти тренера, который будет работать именно с этими футболистами. И когда приглашали Карседо, наверняка ему сказали — если ты согласен с ними без дополнительных покупок работать, то покажи, что ты можешь.

И теперь давайте сравним с ЦСКА Челестини. Он полгода отработал, показал, что он умеет, и зимой ему усилили и разнообразили состав. Возможно, и до «Спартака» наконец дошло, что просто покупка игроков не всегда работает.

— Вы ждёте, что красно-белые вклинятся в борьбу за медали?

— За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство — без шансов, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».