Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без шансов». Радимов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ

«Без шансов». Радимов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе нового главного тренера «Спартака» Хуана Карседо, а также оценил турнирные перспективы красно-белых.

— То, что есть сейчас в распоряжении Карседо, — это игроки на 80 миллионов, которых купили за последний год. По сравнению с этими цифрами даже «Зенит» и ЦСКА выглядят очень экономными. Полагаю, что «Спартак» когда-то должен был понять, что нужно найти тренера, который будет работать именно с этими футболистами. И когда приглашали Карседо, наверняка ему сказали — если ты согласен с ними без дополнительных покупок работать, то покажи, что ты можешь.

И теперь давайте сравним с ЦСКА Челестини. Он полгода отработал, показал, что он умеет, и зимой ему усилили и разнообразили состав. Возможно, и до «Спартака» наконец дошло, что просто покупка игроков не всегда работает.

— Вы ждёте, что красно-белые вклинятся в борьбу за медали?
— За медали теоретически могут, но побороться за чемпионство — без шансов, — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Материалы по теме
Александр Бубнов определил основную задачу «Спартака» в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android