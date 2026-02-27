Скидки
Бубнов — о «Локомотиве»: шансов на чемпионство нет никаких

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» не сможет выиграть Мир РПЛ по итогам этого сезона. Перед 19-м туром чемпионата России железнодорожники располагаются на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на три очка.

— Про чемпионство на самом деле никто не сказал.
— Во всяком случае я прочитал это, в средства массовой информации попало. И не от инсайдеров, а там чуть ли не от руководства. Понимаешь? Официально было сказано, что да, пересмотрено, такая задача поставлена. Я ещё удивился, потому что, на мой взгляд, у них шансов вообще никаких нет. Хотя они рядом находятся, совсем рядом.

— Это из-за ухода Баринова? Или шансов нет, потому что команда очень молодая и российская практически?
— Кость, и то и другое, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

