Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Спартака» Карседо высказался о российских помощниках в своём штабе

Тренер «Спартака» Карседо высказался о российских помощниках в своём штабе
Комментарии

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о своём тренерском штабе в московском клубе.

— Для меня важно, что в штабе есть люди, которые знают русский футбол лучше, чем мы. Они дольше в этом клубе и, понятное дело, во многие детали погружены глубже. «Спартак» — большой клуб, и здесь не может быть мелочей. Мы все — одна команда, но у каждого своя роль. Если говорить конкретнее, то Себастьян Корона, к примеру, больше работает индивидуально с игроками, отвечает за видеоанализ. Вадим Романов — моя правая рука, он прекрасно знает игроков и российский футбол. Серхио Кобо, Саша Зайченко и Амадор Санчес закрывают физподготовку, каждый на своём участке. Артём Ребров здорово помогает Начо Торресу в работе с вратарями.

— Такой замысел был изначально?
— Знаете, всё получилось довольно естественно. Но я сразу обрадовался, когда узнал, что есть такая возможность. И в предыдущих клубах местные специалисты всегда сильно помогали. Советы наших русских помощников — Вадима, Саши, Артёма — очень ценны, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Без шансов». Радимов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android