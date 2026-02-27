Тренер «Спартака» Карседо высказался о российских помощниках в своём штабе

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо высказался о своём тренерском штабе в московском клубе.

— Для меня важно, что в штабе есть люди, которые знают русский футбол лучше, чем мы. Они дольше в этом клубе и, понятное дело, во многие детали погружены глубже. «Спартак» — большой клуб, и здесь не может быть мелочей. Мы все — одна команда, но у каждого своя роль. Если говорить конкретнее, то Себастьян Корона, к примеру, больше работает индивидуально с игроками, отвечает за видеоанализ. Вадим Романов — моя правая рука, он прекрасно знает игроков и российский футбол. Серхио Кобо, Саша Зайченко и Амадор Санчес закрывают физподготовку, каждый на своём участке. Артём Ребров здорово помогает Начо Торресу в работе с вратарями.

— Такой замысел был изначально?

— Знаете, всё получилось довольно естественно. Но я сразу обрадовался, когда узнал, что есть такая возможность. И в предыдущих клубах местные специалисты всегда сильно помогали. Советы наших русских помощников — Вадима, Саши, Артёма — очень ценны, — приводит слова Карседо официальный сайт «Спартака».