Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хуан Карседо обозначил три главных принципа нынешнего «Спартака»

Хуан Карседо обозначил три главных принципа нынешнего «Спартака»
Комментарии

Новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо обозначил три главных принципа нынешней команды красно-белых. В игре московского клуба будут присутствовать страсть, интенсивность и доминирование, отметил испанец.

— «Спартак»-2026 — каким он будет?
— Страсть, интенсивность, доминирование — вот наши принципы. При этом всегда должен быть план Б. Контратаки тоже могут быть грозным оружием. В общем, мы должны уметь меняться в зависимости от обстоятельств, — приводит слова Хуана Карседо официальный сайт московского клуба.

Карседо возглавил «Спартак» этой зимой, ранее он работал на тренерском мостике кипрского «Пафоса».

Материалы по теме
«Без шансов». Радимов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android