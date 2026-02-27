Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Буду поддерживать ЦСКА с трибуны». Обляков опубликовал пост перед рестартом РПЛ

«Буду поддерживать ЦСКА с трибуны». Обляков опубликовал пост перед рестартом РПЛ
Комментарии

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Иван Обляков опубликовал новый пост в соцсетях в преддверии рестарта сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Он сообщил, что зимние сборы армейцев официально окончены. Также Обляков напомнил о переборе жёлтых карточек, из-за которого он пропустит 19-й тур РПЛ. Однако Иван пообещал поддержать ЦСКА на трибунах.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Подошёл к концу наш 3-й сбор – сегодня провели заключительную тренировку и уже совсем скоро вылетаем в Грозный. К сожалению, предстоящий матч с «Ахматом» пропущу из-за перебора жёлтых карточек. Буду поддерживать парней с трибуны и верю, что будет +3 [очка]», — написал Обляков в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
В состав «Зенита» влетел вратарь, у ЦСКА — защитник. Какие таланты РПЛ открылись на сборах
Видео
В состав «Зенита» влетел вратарь, у ЦСКА — защитник. Какие таланты РПЛ открылись на сборах
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android