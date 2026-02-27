Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Орлов дал совет «Зениту», как обыграть «Балтику» в 19-м туре РПЛ

Комментарии

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, за счёт чего «Зенит» должен обыграть «Балтику» в матче 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Он посоветовал сине-бело-голубым играть страстно, с горящими глазами. Встреча «Зенита» с «Балтикой» состоится сегодня, 27 февраля.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
— «Балтика» сильна. У них сыгранность, боевой дух. Все мы знаем про «Балтику», как она будет играть. Всё зависит от «Зенита». Надо психологически победить соперника в желании победить. Выйти с более страстным запалом и горящими глазами. Бороться, не уступать в силовых единоборствах — их будет много, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

