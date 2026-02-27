Скидки
Шалимов обозначил задачи «Спартака» на весеннюю часть сезона

Шалимов обозначил задачи «Спартака» на весеннюю часть сезона
Комментарии

Отечественный тренер Игорь Шалимов обозначил задачи московского «Спартака» на весеннюю часть сезона. Он считает, что красно-белые должны побороться за победу в Фонбет Кубке России, а также приблизиться к лидерам в Мир РПЛ. При этом специалист не верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ.

— Что касается перспектив, то в плане борьбы за чемпионство веры у меня нет — слишком много факторов должно совпасть, нужно, чтобы весь верх таблицы не просто оступался, а вообще провалился. Поэтому важно для Карседо, на мой взгляд, — бороться за Кубок, определиться со схемой и игроками. А к финишу осеннего отрезка команда должна быть вверху — конкурировать с лидерами, а не быть от них на расстоянии в 11 очков, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

