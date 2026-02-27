Шалимов обозначил задачи «Спартака» на весеннюю часть сезона

Отечественный тренер Игорь Шалимов обозначил задачи московского «Спартака» на весеннюю часть сезона. Он считает, что красно-белые должны побороться за победу в Фонбет Кубке России, а также приблизиться к лидерам в Мир РПЛ. При этом специалист не верит в чемпионство «Спартака» в РПЛ.

— Что касается перспектив, то в плане борьбы за чемпионство веры у меня нет — слишком много факторов должно совпасть, нужно, чтобы весь верх таблицы не просто оступался, а вообще провалился. Поэтому важно для Карседо, на мой взгляд, — бороться за Кубок, определиться со схемой и игроками. А к финишу осеннего отрезка команда должна быть вверху — конкурировать с лидерами, а не быть от них на расстоянии в 11 очков, — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».