Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско прокомментировал информацию, что московский «Спартак» был заинтересован в его приглашении в зимнее трансферное окно.

— Какая у тебя мечта?

— Одной цели — сборной — я уже достиг. Хочется сыграть за неё на чемпионате Европы или мира. Топ-клуб… Ну, так нельзя говорить.

— Почему? «Спартак» же за тобой и этой зимой приходил?

— Это больше слухи. До цифр не дошло. Да и нужно думать о Европе. Пример Сафонова в этом плане очень хорош: Матвей из «Краснодара» перешёл в действительно топ-клуб мира. Так что цели нужно ставить глобальные, — приводит слова Бориско Sport24.