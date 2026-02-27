Скидки
Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе «Спартака»

Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Комментарии

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско прокомментировал информацию, что московский «Спартак» был заинтересован в его приглашении в зимнее трансферное окно.

— Какая у тебя мечта?
— Одной цели — сборной — я уже достиг. Хочется сыграть за неё на чемпионате Европы или мира. Топ-клуб… Ну, так нельзя говорить.

— Почему? «Спартак» же за тобой и этой зимой приходил?
— Это больше слухи. До цифр не дошло. Да и нужно думать о Европе. Пример Сафонова в этом плане очень хорош: Матвей из «Краснодара» перешёл в действительно топ-клуб мира. Так что цели нужно ставить глобальные, — приводит слова Бориско Sport24.

