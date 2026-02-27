Радченко: ЦСКА — один из кандидатов на чемпионство в РПЛ, почему бы и нет?

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге.

«За чемпионство будут бороться те же команды — это, конечно, «Зенит» «Краснодар». Посмотрим, как проявит себя «Локомотив», у них тоже стоят самые высокие задачи. И «Спартак» может подтянуться, ЦСКА. Посмотрим, будет очень интересно.

Руководство ЦСКА видит, что сложился очень хороший коллектив. Мало кто ожидал, что Челестини сразу будет добиваться результата и неплохой игры. Сейчас была пауза, где он мог плодотворно поработать. Почему бы и нет? ЦСКА тоже один из кандидатов на чемпионство», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.