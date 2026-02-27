Радимов рассказал, какого игрока не хватает «Локомотиву»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов рассказал, какого футболиста не хватает московскому «Локомотиву». По его мнению, команде нужен новый центральный защитник.

«Я продолжаю оставаться при мнении, что железнодорожникам необходим такой центральный защитник, какой есть в других топовых командах. «Локо» без такого «шефа обороны» в некоторых матчах совершал обидные ошибки. Линия атаки, полузащита у команды очень разнообразная, тем более с приходом Лукаса Веры, а вот центральный защитник мог бы помогать команде в том числе и психологически», — приводит слова Владислава Радимова «РБ Спорт».