Радченко: «Балтика» попортит нервы лидерам РПЛ и будет биться в каждом матче

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Мы видели комментарии Талалаева, что команда находится в очень хорошем состоянии после сборов. «Балтика» — очень крепкая. Думаю, во второй части сезона в концовке они вряд ли сбавят обороты, будут биться в каждом матче. Бороться за чемпионство или даже за тройку будет очень тяжело, но нервы лидерам попортят», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.