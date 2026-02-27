Радченко: «Зенит» — фаворит в матче с «Балтикой», терять очки у себя дома неприемлемо

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Балтикой». Игра пройдёт сегодня на стадионе «Газпром Арена».

«Конечно, у клубов может быть неоптимальное состояние после сборов. Нужно втянуться две-три игры, чтобы обратно влиться во вторую часть сезона как и в начале. Яркого футбола можем и не увидеть от всех команд. Но уверен, что через два-три тура будет уже понятно, в каком состоянии находятся все команды.

«Зенит», конечно, фаворит в матче с «Балтикой». Терять очки у себя дома неприемлемо, если команда будет бороться за чемпионство. Матч будет непростой, но, думаю, «Зенит» победит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.