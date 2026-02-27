Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко: «Зенит» — фаворит в матче с «Балтикой», терять очки у себя дома неприемлемо

Радченко: «Зенит» — фаворит в матче с «Балтикой», терять очки у себя дома неприемлемо
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от предстоящего матча 19-го тура Мир РПЛ между сине-бело-голубыми и «Балтикой». Игра пройдёт сегодня на стадионе «Газпром Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
27 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Конечно, у клубов может быть неоптимальное состояние после сборов. Нужно втянуться две-три игры, чтобы обратно влиться во вторую часть сезона как и в начале. Яркого футбола можем и не увидеть от всех команд. Но уверен, что через два-три тура будет уже понятно, в каком состоянии находятся все команды.

«Зенит», конечно, фаворит в матче с «Балтикой». Терять очки у себя дома неприемлемо, если команда будет бороться за чемпионство. Матч будет непростой, но, думаю, «Зенит» победит», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Эксклюзив
«Теперь я понимаю Романцева». Как Талалаев разбудил в «Балтике» великана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android