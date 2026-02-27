МВД выявило новые эпизоды противоправной деятельности боссов «Торпедо» и футбольных судей

Помощник министра МВД России, официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк сообщила, что сотрудниками правоохранительных органов были выявлены новые эпизоды скандального дела, в котором замешаны руководители «Торпедо» и футбольные арбитры. Напомним, чёрно-белые, заслужившие путёвку в Мир РПЛ по итогам прошлого сезона, были понижены в классе из-за скандала с влиянием на судейство.

«Следователями Следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России во взаимодействии с Российским футбольным союзом выявлены новые эпизоды оказания противоправного влияния на результаты матчей Футбольной национальной лиги, участником которых являлся футбольный клуб «Торпедо Москва».

Как сообщалось ранее, директору АО ФК «Торпедо Москва» Валерию Скородумову и Леониду Соболеву, который является владельцем указанного футбольного клуба, предъявлено обвинение в трёх преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ.

В ходе расследования предварительно установлено, что противоправное влияние было оказано на результаты не менее 22 матчей, проведённых на территории московского региона, а также иных субъектов Российской Федерации. Незаконные действия совершались путем вступления в сговор и последующей передачи денежных средств спортивным судьям. В настоящее время 13 футбольным арбитрам, обслуживавшим матчи ФНЛ, предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 184 УК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела и работа по выявлению противоправного влияния на результаты спортивных соревнований продолжаются. Санкция части 4 статьи 184 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — сказано в сообщении Ирины Волк, которое было опубликовано в её телеграм-канале.