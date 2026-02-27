Радченко: может, Карседо удастся сплотить «Спартак» и показывать очень приличный футбол

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко поделился ожиданиями от работы испанского тренера Хуана Карседо в «Спартаке».

«В последние годы мы говорим об одном и том же: «А может ли «Спартак» с приходом нового тренера чего-то добиться?» Нужно посмотреть, как будет. Пришёл Челестини в ЦСКА. Мало кто верил, что именно сейчас армейцы начнут играть в свой футбол, сложится очень хороший коллектив внутри команды. Вряд ли кто-то ожидал этого.

Также мы очень плохо знаем, в какой футбол будет играть «Спартак», какая обстановка внутри команды — всё это очень важно. Действительно, может, Карседо удастся как-то сплотить коллектив и показывать очень приличный футбол. У «Спартака» для этого всё есть — футболисты и болельщики. Всё будет зависеть от тренерского штаба», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.