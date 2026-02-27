Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак раскрыл, когда случился переломный момент в его жизни

Сергей Семак раскрыл, когда случился переломный момент в его жизни
Комментарии

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал об одном из самых запоминающихся событий в жизни. Сегодня, 27 февраля, Семаку исполняется 50 лет. «Зенит» специалист возглавляет с 2018-го.

«Конечно, это встреча с моим батюшкой, можно называть как угодно, духовный отец. Такой переломный момент в моей жизни, когда я приехал в Петербург, кстати, мы с ним познакомились в Петербурге. Он уже ушёл из жизни, но, конечно же, встреча с ним… Это абсолютно, наверное, один из самых важных моментов в моей жизни, безусловно, абсолютно. Это тот человек, который всегда был рядом и всегда помогал мне сделать правильное решение, разобраться в ситуации. Но, на самом деле, благодаря ему я и стал тренером, потому что я был уверен, что это точно не тот путь, который я хочу видеть. И когда так говорил, наверное, в кругу близких, когда я пришёл, когда меня назначили сначала исполняющим обязанности, а потом пригласили на должность главного тренера в «Уфу». Я пришёл к нему, сказал: «Ну, слушайте, батюшка, ну какой с меня главный тренер? Надо ругаться, надо всех строить и всё остальное». Я человек сам по себе совсем другой. Что касается меня, я могу, но заставлять других — это, как я вижу, не моя история. И был уверен на 99%, что он скажет: «Конечно, у тебя такая спортивная жизнь, у тебя большая семья, зачем тебе ещё сейчас эти страсти, эмоции, которые очень редко приводят к этому положительному результату в плане становления как личности». Я такой ему рассказываю, жалуюсь, жалуюсь, жалуюсь. На 99,9% уверен, что он так обнимет меня, скажет: «Ну, ты прав, конечно, тебе нужно вот сосредоточиться на семье, на воспитании детей и всё остальное». Ну, он выслушал меня, потом говорит: «Нет-нет, Серёж, тебе это нужно», — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».

Материалы по теме
«С днём рождения, моя легенда». Жена Семака поздравила тренера «Зенита» с юбилеем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android