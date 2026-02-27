Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карседо оценил роль Зобнина в «Спартаке»

Карседо оценил роль Зобнина в «Спартаке»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил роль капитана красно-белых Романа Зобнина. Он отметил важность российского хавбека.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей коммуникации с капитаном команды Романом Зобниным.
— Роман невероятно важен для команды и для меня как для тренера. Он помнит, что такое большие победы. Он выигрывал со «Спартаком» чемпионат России. Стараюсь прислушиваться к его мнению как на поле, так и за его пределами. При этом хочу отметить и его футбольные качества. Он здорово выглядит на тренировках и принесёт нам немало пользы, — приводит слова Хуана Карседо официальный сайт «Спартака».

Материалы по теме
«Без шансов». Радимов оценил перспективы «Спартака» в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android