Карседо оценил роль Зобнина в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо оценил роль капитана красно-белых Романа Зобнина. Он отметил важность российского хавбека.

— Расскажите, пожалуйста, о вашей коммуникации с капитаном команды Романом Зобниным.

— Роман невероятно важен для команды и для меня как для тренера. Он помнит, что такое большие победы. Он выигрывал со «Спартаком» чемпионат России. Стараюсь прислушиваться к его мнению как на поле, так и за его пределами. При этом хочу отметить и его футбольные качества. Он здорово выглядит на тренировках и принесёт нам немало пользы, — приводит слова Хуана Карседо официальный сайт «Спартака».