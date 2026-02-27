Максим Бориско: если качественно провести сезон, Европа будет не за горами

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско ответил на вопрос, как скоро он может перейти в более статусный клуб. За «Балтику» Бориско выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах Максима заинтересован «Спартак».

— Как скоро тебе пора на повышение? Летом?

— Всегда хочется на повышение. Но сейчас я в Калининграде, добиваюсь результатов здесь. Почему бы «Балтику» не поднять на новый уровень? Надеюсь, весной сможем это сделать. А если провести весь сезон качественно, уверен, и Европа будет не за горами. Тем более Сафонов и Хайкин сейчас демонстрируют всему континенту уровень российской школы вратарей, — приводит слова Бориско Sport24.