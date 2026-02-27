Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Максим Бориско: если качественно провести сезон, Европа будет не за горами

Максим Бориско: если качественно провести сезон, Европа будет не за горами
Комментарии

Голкипер калининградской «Балтики» Максим Бориско ответил на вопрос, как скоро он может перейти в более статусный клуб. За «Балтику» Бориско выступает с 2019 года. Ранее сообщалось, что в услугах Максима заинтересован «Спартак».

— Как скоро тебе пора на повышение? Летом?
— Всегда хочется на повышение. Но сейчас я в Калининграде, добиваюсь результатов здесь. Почему бы «Балтику» не поднять на новый уровень? Надеюсь, весной сможем это сделать. А если провести весь сезон качественно, уверен, и Европа будет не за горами. Тем более Сафонов и Хайкин сейчас демонстрируют всему континенту уровень российской школы вратарей, — приводит слова Бориско Sport24.

Материалы по теме
Максим Бориско прокомментировал информацию об интересе «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android