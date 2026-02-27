Скидки
Главная Футбол Новости

Илья Геркус: «Балтика» добавит интриги в чемпионате

Илья Геркус: «Балтика» добавит интриги в чемпионате
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус поделился ожиданиями от выступлений «Балтики» во второй части сезона Мир РПЛ. По состоянию на сегодняшний день калининградцы занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Балтика» должна была перезарядиться за паузу. Было время отдохнуть, провести несколько сборов. Я знаю тренерский штаб. Мне посчастливилось с ними работать. Это профессиональные специалисты, которые умеют готовить команду. По кондициям они должны быть одними из лучших в чемпионате. Хватит ли мастерства и везения, покажет время. Будет интересно за ними смотреть. «Балтика» добавит интриги в чемпионате. Спасибо за это», — сказал Геркус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

