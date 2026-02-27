Скидки
Сергей Семак ответил, запрещает ли он игрокам «Зенита» употреблять сахар

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, запрещает ли он игрокам сине-бело-голубых употреблять сахар. Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года.

— Сахар не запрещаете игрокам?
— Нет, не запрещаю. Ну, еду смотрим, а сам сахар… У нас нет его, и стараемся, конечно, меньше сладкого есть. У нас нет никаких пирожных на базе. И если это и десерт, то это абсолютно никак не связано с жиром, с кремом. Но как таковой сахар… Конечно, я сам сахар не ем в том чистом виде, в каком мы привыкли. Но сахар он же… Там глюкоза та же присутствует во многих продуктах, практически во всех. Поэтому такого запрета нет, но сам сахар в чистом виде, ну я его не очень люблю, — сказал Семак в новом выпуске YouTube-канала «Зенита».

