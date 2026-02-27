«Факел» — «Урал»: Белайди Пуси открыл счёт на 43-й минуте

В эти минуты идёт матч 22-го тура Лиги Pari, в котором встречаются воронежский «Факел» и «Урал» из Екатеринбурга. Игра проходит на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра матча выступает Игорь Капленков из Москвы. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Факела».

Первый мяч в этой встрече забил нападающий «Факела» Белайди Пуси на 43-й минуте.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале «Матч Премьер».

После 21 матча в Первой лиге «Факел» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Урал» располагается на второй строчке, у команды 41 набранное очко.

В последнем туре перед зимней паузой «Факел» на своём поле обыграл «Челябинск» со счётом 2:0, а «Урал» на выезде сыграл вничью с ульяновской «Волгой» (0:0).