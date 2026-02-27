Скидки
Бубнов заявил, что московское «Динамо» не является топ-клубом

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что московское «Динамо» по состоянию на сегодняшний день не может называться топ-клубом. Отметим, что в бытность игровой карьеры Бубнов выступал за бело-голубых.

«Ну «Спартак» не середняк, но сейчас находится среди середняков. Вот. «Динамо» сейчас — средняя команда. Я вообще считаю, сейчас разговор пошёл… «Динамо» в топ-6 точно не входит. Это сейчас средняя команда, она уже не топовая. Это когда-то она… Великий клуб, да, считался, а сейчас — нет. Времена-то меняются. Им нужно сейчас за топ [звание] бороться и подниматься на этот уровень», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Комментарии
