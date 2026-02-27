Скидки
Футбол

Луис Энрике: Сафонов идеально подходит «ПСЖ», у него есть все качества топ-вратаря

Луис Энрике: Сафонов идеально подходит «ПСЖ», у него есть все качества топ-вратаря
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высоко оценил игровые качества российского вратаря Матвея Сафонова.

«Сафонов — вратарь высшего уровня, игрок сборной своей страны. У него есть все физические и технические качества топ-голкипера в современном футболе. Он умеет играть ногами, что нам нужно. Он храбр и развит физически.

Думаю, наша защита оставляет много пространства для соперников, и это создаёт реальную опасность. Но я считаю, что Сафонов идеально подходит под наши принципы. Он показал свою способность играть стабильно, независимо от того, выходит в стартовом составе или нет.

Сафонов — очень хороший вратарь, и я очень рад, что у нас есть три вратаря такого уровня вместе с Ренато [Марином] и Люка [Шевалье]. Я хочу, чтобы все трое были готовы играть. Знаю, что буду делать, но ничего не скажу», — приводит слова Энрике RMC Sport.

В нынешнем сезоне Сафонов принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в четырёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

