«Никакого чувства мести». Энрике — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде предстоит встретиться с «Челси».

«Жеребьёвка? Как обычно, захватывающая. Я очень рад. Будет интересно сыграть с одной из лучших команд, той, которую мы хорошо знаем. Никакого чувства мести, это разные соревнования. Это наш путь, мы к нему привыкли. Мы действующие чемпионы. Проблемы у других команд, которым предстоит играть против нас. Нам нравится, что мы попали в жеребьёвку 1/8 финала, это показывает наш уровень. Ключевой момент сезона приближается», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.