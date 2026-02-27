Скидки
Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
22:45 Мск
Футбол Новости

«Никакого чувства мести». Энрике — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов

«Никакого чувства мести». Энрике — о жеребьёвке 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался после жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, по результатам которой его команде предстоит встретиться с «Челси».

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Жеребьёвка? Как обычно, захватывающая. Я очень рад. Будет интересно сыграть с одной из лучших команд, той, которую мы хорошо знаем. Никакого чувства мести, это разные соревнования. Это наш путь, мы к нему привыкли. Мы действующие чемпионы. Проблемы у других команд, которым предстоит играть против нас. Нам нравится, что мы попали в жеребьёвку 1/8 финала, это показывает наш уровень. Ключевой момент сезона приближается», — приводит слова Энрике RMC Sport.

Матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

