Страсбур Эльзас — Ланс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
«Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» рекордный раз встретятся в плей-офф Лиги чемпионов

Комментарии

«Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026. Тем самым команды встретятся в плей-офф европейского турнира пятый раз подряд, что является рекордом. Об этом сообщает аккаунт Opta Joe в социальной сети X.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
10 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отметим, что в 2022 году в полуфинале Лиги чемпионов победу одержали «сливочные» (3:4, 3:1). На следующий год на этой же стадии сильнее был клуб АПЛ (1:1, 4:0). В 2024-м в 1/4 финала дальше прошли испанцы (3:3, 1:1, 4:3 пен.), а в 2025-м в стыковом раунде победу одержал «Реал» (3:2, 3:1).

Напомним, матчи 1/8 финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдут 10-11 марта (первые) и 17-18 марта (ответные). Финал турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

