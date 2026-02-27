«Странно, что мы играем с «Сити» каждый сезон». В «Реале» отреагировали на жеребьёвку ЛЧ

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов, где «сливочные» встретятся с «Манчестер Сити». Эти команды сыграют в плей-офф соревнования пятый раз подряд.

«Странно, что мы играем с ними каждый сезон. Думаю, это уже пятый раз подряд. Мы очень хорошо знаем друг друга. У них отличная команда и великолепный состав, который даёт Гвардиоле множество вариантов для действия.

Первый матч состоится на «Бернабеу», нам нужно добиться хорошего результата, чтобы затем защитить его в ответной встрече. Болельщики получат огромное удовольствие. Эти матчи всегда про атаку, обычно в них большое количество голов. Это одно из лучших противостояний в мире. Нам нужно хорошо подготовиться», — приводит слова Бутрагеньо Sport.es.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: